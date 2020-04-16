Всероссийские проверочные работы решили перенести на начало следующего учебного года

13:05 | 17.04.2020

Министерство просвещения РФ перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.



Кравцов напомнил, что ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах. Решение о переносе, по его словам, было принято после консультаций с учителями, региональными властями, родителями, сообщает "Интерфакс". При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников, подчеркнул министр.

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