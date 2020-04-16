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13:05 | 17.04.2020

Всероссийские проверочные работы решили перенести на начало следующего учебного года

Министерство просвещения РФ перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

Кравцов напомнил, что ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах. Решение о переносе, по его словам, было принято после консультаций с учителями, региональными властями, родителями, сообщает "Интерфакс". При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников, подчеркнул министр.

© «Вечерние ведомости»

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