12:54 | 17.04.2020

Итальянским болельщикам запретят посещать стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает AS. Отмечается, что матчи будут проходить без зрителей до тех пор, пока все границы не будут открыты, а ограничения сняты.



10 марта футбольный сезон в Италии был приостановлен из-за вспышки коронавируса. В данный момент официально неизвестно, когда чемпионат может возобновиться. Однако Замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери считает, что возобновление может и не состояться, сообщает sportsdaily.ru.

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