Трамп сообщил, что США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений

12:34 | 17.04.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. «Мы вновь открываем нашу страну, это надо сделать», - заявил Трамп, добавив, что власти штатов смогут самостоятельно принимать решение о снятии карантина.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 667 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 32 тысяч человек.

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