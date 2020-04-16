Путин объявил о переносе парада и всех мероприятий, посвященных Дню Победы

12:19 | 17.04.2020

Путин накануне принял решение перенести парад и все мероприятия, посвященные Дню Победы. «Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — заявил Путин на встрече с постоянными представителями Совета Безопасности.



Кроме того, президент РФ поручил министерству обороны и руководителям силовых ведомств изменить график подготовки к параду Победы как в столице, так и в субъектах Федерации, пишет «Газета.ру». Также Путин подчеркнул, что все памятные мероприятия обязательно состоятся в этом году.

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