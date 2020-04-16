Силуанов заявил, что бюджет РФ в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов

12:14 | 17.04.2020

Российский бюджет в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, но в экономику планируется направить 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Силуанов, передает MK.ru.



Он отметил, что глобальное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 отрицательно влияет «на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики», в том числе в нефтегазовом.

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