В Казахстане успешно приземлился «Союз МС-15» с членами экипажа МКС

12:00 | 17.04.2020

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана. На борту судна находились россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, передает MK.ru. «Союз» приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган. После эвакуации космонавтов перевезут на аэродром на Байконуре.



Сейчас на борту МКС остается экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди, сообщает iz.ru.

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