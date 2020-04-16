В МЧС РФ рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице

11:55 | 17.04.2020

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.



Как отмечается, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом.



При этом защитная маска полезна в местах с большим скоплением людей, например, в магазинах или транспорте. Необходимо надевать маску и при уходе за больными ОРВИ, а также при общении с людьми с признаками заболевания.



Как отмечает gazeta.ru, помимо этого, специалисты посоветовали не забывать чаще менять маски и после снятия тщательно мыть руки. Кроме того, эксперты рекомендуют соблюдать нормальный режим сна и включить в рацион питания белковую пищу, а также уделять внимание физической активности.

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