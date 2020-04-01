Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

16:37 | 16.04.2020

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России и в ряде других европейских стран вызывает обеспокоенность. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.



Клюге заявил, что из некоторых европейских стран поступают позитивные сообщения по поводу ситуации с эпидемией, однако впечатление от них омрачено тем, что в других странах число новых случаев заражения стабильно увеличивается. В их числе он назвал Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию, передает lenta.ru.



Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 3 448 случаев заражения COVID-19.

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