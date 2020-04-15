В Кремле рассматривают различные варианты возможного переноса парада Победы

16:29 | 16.04.2020

Кремль рассматривает различные варианты возможного переноса парада Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков призвал дождаться момента, когда Путин объявит о своём решении.



Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Шаманов подтвердил агентству, что Путину отправили обращение ветеранских организаций с просьбой перенести парад Победы на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

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