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16:29 | 16.04.2020

В Кремле рассматривают различные варианты возможного переноса парада Победы

Кремль рассматривает различные варианты возможного переноса парада Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков призвал дождаться момента, когда Путин объявит о своём решении.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Шаманов подтвердил агентству, что Путину отправили обращение ветеранских организаций с просьбой перенести парад Победы на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

© «Вечерние ведомости»

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