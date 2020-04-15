Врач-инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии коронавируса в России

16:21 | 16.04.2020

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости. «Каждый день мы видим всё большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — сказал Малышев.



Всего на данный момент в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения COVID-2019, умерли 232 человека, вылечились 2304 человек.

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