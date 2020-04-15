16:17 | 16.04.2020

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США пройден пик заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. «Битва продолжается, но, согласно данным, страна прошла пик по новым случаям коронавируса», — сказал Трамп.



Президент не исключил, что некоторые американские штаты могут «открыться» после карантина еще до 1 мая. Он добавил, что Белый дом в четверг огласит рекомендации по отмене связанных с коронавирусом ограничений, передает РИА «Новости».

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