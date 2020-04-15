Россия и мир
16:14 | 16.04.2020
В МИД Китая опровергают версию об искусственном происхождении коронавируса
Напомним, ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что первый человек, с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с телеканалом не стал опровергать эту версию. «Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — отметил он.
© «Вечерние ведомости»
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