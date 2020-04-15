В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии COVID-19

14:03 | 16.04.2020

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок, передает russian.rt.com. Сохраняется только вакцинация новорожденных в родильных домах.



Отметим, что за минувший день в России зафиксировано 3448 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране заразились 27 938 человек.

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