Биолог рассказала о последствиях коронавируса COVID-19 для мозга и легких

13:59 | 16.04.2020

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о последствиях коронавируса, которые остаются у тяжелобольных после выздоровления, сообщает РИА «Новости». По ее словам, врачи заметили уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у пациентов с тяжелой формой коронавируса.



«Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», — уточнила она.



Баранова отметила, что потребуются дополнительные наблюдения за этими людьми, чтобы получить более точные данные. Необходимо узнать, обострятся ли уже имеющиеся хронические заболевания, появятся ли новые болезни.

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