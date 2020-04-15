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13:48 | 16.04.2020

Эксперты оценили потери российской экономики от пандемии коронавируса в 18 трлн рублей

Как пишет газета «Известия», отрасли экономики РФ, больше всего пострадавшие от пандемии коронавируса нового типа, могут потерять 17,9 триллиона рублей. Издание при этом ссылается на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства.

Больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства.

Прогнозируемый ущерб всей сферы услуг — 77,5%, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%. Убытки в производстве продуктов питания и табака составят всего 3,9%, сельское и лесное хозяйства, рыболовство потеряют 5,1%, добыча полезных ископаемых — 6,6%.

При этом потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллиона человек.

© «Вечерние ведомости»

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