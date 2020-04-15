Московские власти заявили, что не рассматривают введение продуктовых карточек

13:40 | 16.04.2020

В столичном департаменте торговли и услуг не видят необходимости введения системы продовольственных карточек. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



«По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, так как вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», – заявил он.



Как отмечает «Интерфакс», накануне эксперты продовольственного рынка заявили, что введение в России адресной продовольственной помощи (так называемых продовольственных карточек) малообеспеченным слоям населения назрело давно, в условиях пандемии COVID-19 оно особенно актуально.

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