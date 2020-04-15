Космическое командование ВВС США сообщило об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

13:36 | 16.04.2020

Космическое командование ВВС США утверждает, что Россия провела в среду испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата, передает РИА "Новости". Как указано в заявлении, оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км).



CNBC отмечает, что речь идет о системе «Нудоль», последнее испытание которой прошло в декабре 2018 года. Система A-235 «Нудоль» предназначена (по разным данным) для перехвата объектов на высотах от 50 до 1000 километров.

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