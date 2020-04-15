Журнал Forbes назвал Потанина богатейшим российским бизнесменом

12:46 | 16.04.2020

Журнал Forbes представил новый ежегодный рейтинг самых богатых россиян. В него вошли 200 бизнесменов. На первом месте в нем значится глава холдинга «Интеррос» и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 19,7 млрд долларов, передает MK.ru. В рейтинге 2019 года Потанин занимал шестую строку с состоянием 18,1 млрд. долларов.



Прошлогодний лидер, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, опустился на третье место. По данным Forbes, его состояние в этом году сократилось почти на 7 млрд долларов из-за падения цен на нефть.



Второе место сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, но его состояние за год уменьшилось с 21,3 млрд до 18,1 млрд. долларов.



Четвертую строку занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей (16,8 млрд. долларов), а пятую — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (15,2 млрд. долларов), передает РБК.



В целом, по сравнению с прошлым годом российские миллиардеры «обеднели» на 40 млрд долларов.

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