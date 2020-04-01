Второй квартал 2020 года назвали худшим за всю историю мирового рынка нефти

16:27 | 15.04.2020

Второй квартал 2020 года может считаться худшим за всю историю мирового рынка нефти, а апрель можно назвать «кровавым» из-за падения спроса, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает РИА «Новости».



В обзоре МЭА гвоорится, что мировой спрос на рынке нефти в апреле 2020 года снизится на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что является минимальным уровнем с середины 1990-х.



За весь этот год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн барр. в сутки, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие, прогнозирует МЭА.

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