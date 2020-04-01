СКР завершил расследование крушения самолёта SSJ-100 в Шереметьево

16:22 | 15.04.2020

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира экипажа самолёта SSJ-100 Дениса Евдокимова, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, передает russian.rt.com. Согласно выводам следствия, он грубо посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.







«Действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



По данным СКР, данные черных ящиков показали, что самолет адекватно реагировал на действия пилота, и опровергли версию обвиняемого о возможной неисправности, добавила представитель СК.

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