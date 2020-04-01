Уткин вызвал Соловьева на «честный словесный бой» и пообещал унизить его

16:17 | 15.04.2020

Блогер Василий Уткин вызвал телеведущего Владимиру Соловьеву на «честный словесный бой», чтобы окончательно выяснить отношения. По его словам, разгоревшийся между ними спор зашел слишком далеко, передает MK.ru. «Я хочу тебя унизить, вернуть на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю», — пообещал известный спортивный комментатор.



Василий Уткин уверен, что Соловьев «точно совершенно зассыт» участвовать в баттле. «У тебя нет выхода, ты трус. Ты испугаешься, потому что прекрасно знаешь, что меня учили в тех местах, в которых тебя не пускали на порог», — продолжил комментатор.



Как напоминает РБК, ранее Уткин высказался на тему самоизоляции в России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В эфире программы «Паноптикум» на телеканале «Дождь» он, в частности, заявил, что ему не нужно государство, которое не помогает в условиях кризиса. В ответ Соловьев заявил, что Уткину необходима профессиональная психиатрическая помощь.

© «Вечерние ведомости»