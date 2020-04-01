Власти Мурманской области закупят трекер-браслеты для отслеживания пациентов с COVID-19

16:12 | 15.04.2020

Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда 1 млн 479 тыс. рублей на закупку трекер-браслетов для пациентов с COVID-19, соответствующее постановление опубликовано в официальном электронном бюллетене регионального правительства.



Согласно документу, деньги предназначены для «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима самоизоляции на дому». В постановлении также говорится, что фиксировать устройства слежения на пациентах будут сотрудники областного Минздрава.



Отмечается, что всего будет закуплено 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков.

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