Американские ученые назвали главное отличие коронавируса от сезонной простуды

13:28 | 15.04.2020

Американские ученые нашли главное отличие коронавирусной инфекции от обычной сезонной простуды и подтвердили его, сообщает РИА «Новости». Ключевым симптомом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, медики называют потерю обоняния при свободных носовых пазухах.



«COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — заявил один из авторов исследования, доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.



Поэтому специалист считает, что при потере обоняния необходимо принимать меры. На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.

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