В России за первую неделю самоизоляции выросли продажи водки

13:19 | 15.04.2020

В России темпы увеличения продажи игристых вин за первую неделю самоизоляции стали снижаться, а водки — расти. Такие данные сообщила исследовательская компания Nielsen.



Отмечается, что с 30 марта по 5 апреля динамика роста продаж игристых вин в натуральном выражении составила 1% против 5% неделей ранее, 6% за неделю с 16 по 22 марта и 11% с 9 по 15 марта. При этом динамика продаж водки с 30 марта по 5 апреля выросла и составила 34% против 31% неделей ранее, 21% с 16 по 22 марта и 10% за неделю с 9 по 15 марта.



Также в России на четверть увеличился спрос на пиво. Динами продаж виски за тот же период снизилась на 5%.

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