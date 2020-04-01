Трамп объявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения

13:02 | 15.04.2020

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. По словам американского лидера, мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса».



По мнению Трампа, действия ВОЗ способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть в противном случае, передает lenta.ru.

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