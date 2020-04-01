Депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

12:58 | 15.04.2020

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов. Избавить от уплаты НДФЛ предлагается граждан, чей месячный доход менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть 24 260 рублей, сообщает РИА Новости.



Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Лебедев, депутаты Пайкин, Свищев, Нилов, Диденко и сенатор Леонов. Документ уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.



Эти поправки могут затронуть около 19 миллионов человек, чей доход значительно изменится в положительную сторону.

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