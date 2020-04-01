В США протестировали первую в мире вакцину от коронавируса COVID-19 на человеке

12:51 | 15.04.2020

Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала 44-летняя американка Дженнифер Халлер, передаёт издание The Telegraph.



В интервью газете женщина отметила, что вакцина мРНК-1273 была похожа на прививку от гриппа. После укола она не ощутила боли, но на следующий день у нее сильно разболелась рука и слегка поднялась температура. «После этого всё было хорошо», — добавила Дженнифер.



Отмечается, что ей повторно введут вакцину через некоторое время, вместе с еще 44 испытуемыми. Они будут находиться под наблюдением врачей до следующей весны.



Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. После положительных результатов ученые решили ввести лекарство человеку.

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