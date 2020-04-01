В России предложили ввести продуктовые карточки

12:46 | 15.04.2020

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки, передает РБК.



Указывается, что в том числе заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.



По мнению авторов инициативы, в число получателей карточек нужно включить граждан, потерявших работу или доход в связи с ситуацией с распространением коронавирусом.



Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагается оказать десяти миллионам россиян. Финансирование проекта в мае-декабре этого года потребует 800 миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости».

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