В Испании и Италии последние две недели постепенно снижается количество смертей от COVID-19

12:38 | 15.04.2020

В Испании и Италии — двух основных центрах эпидемии COVID-19 в Европе — последние две недели постепенно снижается количество смертей и заражений коронавирусом, передает РБК.



На пике вспышки короновируса в каждой стране ежедневно умирали около тысячи зараженных. Однако в последнее время количество летальных исходов от болезни сократилось почти вполовину.



Системы здравоохранения этих стран по-прежнему сильно перегружены, но в Италии 4 апреля впервые с начала эпидемии уменьшилось число больных в палатах интенсивной терапии. Похожая динамика и в Испании.

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