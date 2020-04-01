12:32 | 15.04.2020

По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), передает РИА «Новости».



Как следует из обзора самая заметная корректировка цен на бензин наблюдалась в Сибири: в Алтайском крае и республике Алтай стоимость бензина «Аи-92» и «Аи-95» упала на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Кемеровской области — на 12-20 копеек, в республике Тыва — на 12-15 копеек, в Хакасии — на 55 копеек.



В Москве цены на бензин не изменились. При этом в Московской области Аи-92 подешевел на 3 копейки (до 42,17 рубля), а Аи-95 — на 2 копейки (до 46,4 рубля).

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