На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков сотрудниками ГИБДД

12:21 | 15.04.2020

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки сотрудниками ГИБДД пропусков, которые начали действовать с 15 апреля. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». По данным сервиса на 8.05 мск, загруженность дорог составляет 3 балла, однако в период с 7 до 8 утра сервис оценивал загруженность в 4 балла. Пробки длиной в несколько километров образовались на въезде в Москву на Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Липецкой улице и других магистралях. Пробки возникли из-за того, что сотрудники полиции вручную проверяют каждую машину, въезжающую в Москву.



Также утром из-за проверки пропусков образовались очереди на вход на станции московского метрополитена. Об этом сообщали пользователи соцсетей.

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