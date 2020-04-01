У 34 сотрудников Большого театра была выявлена коронавирусная инфекция

16:42 | 14.04.2020

У 34 сотрудников Большого театра, задействованных в организации концерта «Мы вместе», была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. «Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — рассказал РБК представитель театра. Собеседник издания уточнил, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия.

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