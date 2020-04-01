В России более четверти компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам

15:59 | 14.04.2020

В России в ближайшие полгода 27% компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru. Почти половина из тех компаний, где планируют сокращение зарплат (45%), — предприятия с числом сотрудников от 100 до 250 человек.



Изменять зарплату сотрудников не планирует 30% компаний, большая часть из которых приходится на средний и крупный бизнес. Еще 39% компаний затруднились с ответом.



Отмечается, что это только предварительные оценки. Они могут измениться благодаря поддержке предприятий со стороны государства.

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