Депутаты Госдумы определили новую дату окончания Второй мировой войны

15:51 | 14.04.2020

Госдума приняла законопроект о переносе дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны - на 3 сентября. Документ принят на заседании приняла во втором и третьем чтениях, передает MK.ru. Одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.



Как напоминает rg.ru, в 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник, отметили авторы.

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