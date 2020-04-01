В Москве аннулируют около 900 тысяч пропусков из-за недостоверных данных

15:11 | 14.04.2020

Около 900 тысяч пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные, будут аннулированы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Лысенко.



Пропуски будут аннулированы из-за некорректных или недостоверных данных (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН).



Напомним, с 13 апреля в столице начал действовать пропускной режим. С завтрашнего дня сотрудники ГИБДД будут проверять наличие спецпропусков у водителей на въездах в Москву, а также на территории города.

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