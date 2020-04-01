Путин призвал принять экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса

15:08 | 14.04.2020

Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса. Об этом он заявил на онлайн-саммите Евразийского экономического совета. В борьбе с пандемией крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе и в формате ЕАЭС, добавил он.



Напомним, очередной саммит ЕАЭС проводится 14 апреля в формате видеоконференции. Мероприятие призвано организовать выработку совместных решений Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и поддержание экономики стран, принимающих участие в совещании.

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