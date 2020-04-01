Правительство России приостановило ограничение на торговлю медицинскими масками

14:59 | 14.04.2020

Премьер-министр Михаил Мишустин приостановил действие собственного распоряжения об ограничении торговли медицинскими масками. Официально документ еще не опубликован, но подлинность такого постановления изданию РБК подтвердили два источника. Напомним, с 6 апреля единственным поставщиком была назначена корпорация «Росхимзащита».



Отмечается, что в соответствии с первоначальным постановлением предполагалось, что особый режим торговли медицинскими средствами защиты будет действовать 90 дней.

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