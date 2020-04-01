Инвестиционный банкир Игорь Ложевский скончался на 64 году жизни

14:18 | 14.04.2020

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.



Источник Forbes из числа знакомых инвестбанкира сообщил, что причиной смерти стал коронавирус. В En+ отказались прокомментировать РБК эту информацию.



В разные годы Ложевский работал в компании ЮКОС, а также в Deutsche Bank в России.

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