ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля

14:08 | 14.04.2020

Полицейские с завтрашнего дня начнут проверять при въезде в Москву всех водителей, в первую очередь, на наличие пропуска, рассказали в правоохранительных органах. Это объясняется введением дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса.



Как напоминает govoritmoskva.ru, пропускной режим по передвижению по Москве и области начнёт действовать с завтрашнего дня. В столице выдали уже два миллиона цифровых кодов. Документы необходимы для перемещения на личном и общественном транспорте.

© «Вечерние ведомости»