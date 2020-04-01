Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с ЕС об упрощении визового режима

13:45 | 14.04.2020

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима. Соответствующий акт опубликован на национальном правовом интернет-портале.



Соглашение Белоруссии и ЕС об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза - до 180 дней в году. Ожидается также, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.



Лукашенко также подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о реадмиссии. В соответствии с ним стороны должны будут осуществлять обратный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга, передает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»