Врач назвал места с самым высоким риском заразиться коронавирусной инфекцией

12:58 | 14.04.2020

Во время пандемии COVID-19 опаснее всего ходить в магазин и аптеку — там легче всего заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом заявил к.м.н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью «АиФ». «Первое место по риску заразиться из доступных нам сегодня мест посещения уверенно удерживает аптека... Ведь за лекарственными препаратами львиная доля посетителей аптечной точки приходит исключительно при первых, а то уже и длительных симптомах заболевания», — сказал Зайцев.



Отмечается, что заразиться коронавирусом также можно на автозаправке, а также при прогулке с питомцами, которые могут принести на лапах любые вирусы.

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