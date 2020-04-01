Из-за фейка о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции» возбуждено дело

12:44 | 14.04.2020

Фото: spb.sledcom.ru

СК РФ возбудил уголовное дело о фейке про коронавирус в паблике «Омбудсмен полиции», после ложной публикации о числе зараженных коронавирусом в Санкт-Петербургском военном учебном учреждении. Об этом сообщили в Главном городском следственном управлении СК.



В ведомстве заявили, что дело заведено по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».



По версии следствия, 2 апреля в одном из сообществ «ВКонтакте» пользователь под именем «Владимир Воронцов» разместил под видом достоверного сообщение анонимного автора о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. «Вместе с тем в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — отметили в СК.



Напомним, что 8 апреля в отношении Воронцова возбудили административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП), а 14 апреля он сообщил, что к нему пришли с обысками.





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»