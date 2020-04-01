Почти 40% россиян считают, что Путин отстаивает интересы олигархов

12:42 | 14.04.2020

Почти 40% россиян считают, что Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Это больше чем тех, кто считает, что президент отстаивает интересы силовиков, — следует из опроса Левада Центра, который публикует газета Ведомости. В том, что президент отстаивает интересы последних, уверены 37% респондентов. В октябре 2017 года — это соотношение было 41% на 31% в пользу силовиков.



По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников (в 2017 г. так считал 31%), 18%, как и тогда, полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% (17% в 2017 г.) – что он отстаивает чаяния простых людей.



Кроме того, в исследовании отмечается, что сумма положительных оценок деятельности Путина снижается второй год подряд.

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