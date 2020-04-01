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12:33 | 14.04.2020

Телекоммуникационные компании предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования ресурса Telecom Daily, опросившего топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется большим. По мнению 38 процентов респондентов, он достигнет 15 процентов. Еще 24 процента считают, что цены взлетят на 24 процента. Только 13 процентов опрошенных топ-менеджеров полагают, что цены останутся на прежнем уровне.

Раньше участники рынка связывали рост тарифов с изменениями в законодательстве и повышением НДС. Сейчас на первый план вышло ухудшение экономической ситуации — об этом заявили 73,6 процента респондентов.

© «Вечерние ведомости»

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