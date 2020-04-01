Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки обращения президента РФ на YouTube

19:59 | 13.04.2020

Фото: РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от руководства Google объяснить причины блокировки на YouTube обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса.



В Роскомнадзоре подчеркнули, что удаление обращения является нарушением ч.5 ст. 29 Конституции о запрете цензуры в стране. На данный момент удаленное виде восстановлено.



Напомним, месяц назад Google предупреждал, что из-за того что сотрудники стали работать удаленно, больше работы выполняют алгоритмы, поэтому в системе возможны технические ошибки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»