Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки готовой еды

16:46 | 13.04.2020

Путин поручил кабмину рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готовой еды, сообщается на сайте президента. Поручение дано по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, состоявшейся 26 марта, передает РИА «Новости».



Как отмечается, в частности, речь может идти о частичном субсидировании субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения коронавируса.

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