В Японии ученые нашли лекарство, блокирующее размножение коронавируса

14:43 | 13.04.2020

Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.



Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами.



В заключении экспертов говорится, что нелфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Ученые резюмировали, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.

© «Вечерние ведомости»