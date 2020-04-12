Глава Счетной палаты Кудрин предрёк значительный рост числа безработных в России

14:36 | 13.04.2020

Глава Счетной палаты Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек. «По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 млн примерно до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — сказал он.



Ранее Кудрин предлагал увеличить пособие по безработице и МРОТ на время пандемии коронавируса. Он также считает, что властям следует добавить 2-3 трлн рублей на прямые дотации бизнесу, передает govoritmoskva.ru.

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