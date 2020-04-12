Власти РФ выделили 50 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медикам

13:41 | 13.04.2020

Премьер-министр России Мишустин распорядился выделить 50 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медикам. «Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — сказал Мишустин.



Как напоминает lenta.ru, ранее Путин предложил установить специальную федеральную выплату для медиков, которые работают с больными коронавирусом. По его мнению, допвыплату нужно ввести на три месяца, начиная с апреля. По ней врачи будут получать 80 тысяч рублей, медперсонал — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей.

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