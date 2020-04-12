13:24 | 13.04.2020

Страны ОПЕК+ согласовали условия новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики РФ Новак. Мексика, которая отказывалась утвердить условия сделки, в итоге, как сообщается, согласилась на компромиссный вариант. Суммарный объём ограничения производства в мае и июне составит 9,7 млн баррелей в сутки, передает russian.rt.com.



Всего ОПЕК+ рассчитывает, что с начала мая добыча снизится с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки. Это с учетом других нефтедобытчиков, включая США, Канаду и Норвегию, сообщает РИА «Новости».

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